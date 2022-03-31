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США нададуть Україні 500 млн доларів для держбюджету, - Мінфін

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Київ, Вашингтон, Четвер 31 березня 2022 17:30
США нададуть Україні 500 млн доларів для держбюджету, - Мінфін Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 500 млн доларів для державного бюджету. Ці кошти є грантовими та будуть направлені на відбудову країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

"Щойно мав онлайн-зустріч з Крістіною Квін, тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Вона підтвердила намір США надати Україні 500 млн доларів для фінансування держбюджету. Це рішення є результатом численних перемовин між сторонами як на рівні президентів держав, так і Міністерства фінансів України з Казначейством США", - зазначив Марченко.

За його словами, кошти є грантовими та підуть на післявоєнну відбудову. Міністр додав, що США є ключовими партнерами для України.

Нагадаємо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Політики обговорили гарантії безпеки для України.

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