США нададуть Україні 500 млн доларів для держбюджету, - Мінфін

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 500 млн доларів для державного бюджету. Ці кошти є грантовими та будуть направлені на відбудову країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка .

"Щойно мав онлайн-зустріч з Крістіною Квін, тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Вона підтвердила намір США надати Україні 500 млн доларів для фінансування держбюджету. Це рішення є результатом численних перемовин між сторонами як на рівні президентів держав, так і Міністерства фінансів України з Казначейством США", - зазначив Марченко.

За його словами, кошти є грантовими та підуть на післявоєнну відбудову. Міністр додав, що США є ключовими партнерами для України.