ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак и советник Байдена Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 16:45
Ермак и советник Байдена Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В частности, они обсудили гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

По его словам, они обсудили противодействие агрессии РФ.

Также выяснили, какой будет оборонная поддержка от США.

"Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием Украины агрессии со стороны РФ, дальнейшую оборонную поддержку от США. Отдельное внимание - переговорному процессу. Приоритет - достижение мира. Ключевой аспект - гарантии безопасности для нашего государства", - написал Ермак.

Ранее мы сообщали, что Ермак заявил, что Украине для победы не хватает интенсивного вооружения.

Также Салливан заявлял, если РФ серьезно относится к дипломатии, то должна прекратить обстрел городов Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Вторжение России в Украину
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину