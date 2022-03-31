Ермак и советник Байдена Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В частности, они обсудили гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

"Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием Украины агрессии со стороны РФ, дальнейшую оборонную поддержку от США. Отдельное внимание - переговорному процессу. Приоритет - достижение мира. Ключевой аспект - гарантии безопасности для нашего государства", - написал Ермак.

Также выяснили, какой будет оборонная поддержка от США.

По его словам, они обсудили противодействие агрессии РФ.

Ранее мы сообщали, что Ермак заявил, что Украине для победы не хватает интенсивного вооружения.

Также Салливан заявлял, если РФ серьезно относится к дипломатии, то должна прекратить обстрел городов Украины.

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