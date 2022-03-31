Ермак и советник Байдена Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В частности, они обсудили гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.
По его словам, они обсудили противодействие агрессии РФ.
Также выяснили, какой будет оборонная поддержка от США.
"Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием Украины агрессии со стороны РФ, дальнейшую оборонную поддержку от США. Отдельное внимание - переговорному процессу. Приоритет - достижение мира. Ключевой аспект - гарантии безопасности для нашего государства", - написал Ермак.
Ранее мы сообщали, что Ермак заявил, что Украине для победы не хватает интенсивного вооружения.
Также Салливан заявлял, если РФ серьезно относится к дипломатии, то должна прекратить обстрел городов Украины.
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