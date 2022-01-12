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В США предложили поставить Украине вооружение, предназначавшееся Афганистану

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Вашингтон, Среда 12 января 2022 22:27
В США предложили поставить Украине вооружение, предназначавшееся Афганистану Фото: Украина может получить от США часть вооружений, предназначавшихся Афганистану (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.

Внесенный в Сенат США законопроект о новых санкциях против России предусматривает увеличение военной помощи Украине. В документе говорится, что в 2022 году Соединенные Штаты должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружений Украине.

При этом авторы законопроекта предлагают передать Украине вооружения, которое предназначалось для Афганистана. Также сенаторы требуют усилить тренировки украинских военных.

Напомним, в начале декабря прошлого года Украина попросила США передать часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти "Талибаном".

Отметим, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что возможность передачи украинским военным афганского вооружения обсуждается.

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