В США предложили поставить Украине вооружение, предназначавшееся Афганистану
Сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Внесенный в Сенат США законопроект о новых санкциях против России предусматривает увеличение военной помощи Украине. В документе говорится, что в 2022 году Соединенные Штаты должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружений Украине.
При этом авторы законопроекта предлагают передать Украине вооружения, которое предназначалось для Афганистана. Также сенаторы требуют усилить тренировки украинских военных.
Напомним, в начале декабря прошлого года Украина попросила США передать часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти "Талибаном".
Отметим, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что возможность передачи украинским военным афганского вооружения обсуждается.