Пакет сдерживания России. США намерены предусмотреть экстренную помощь Украине

В "Акте о защите суверенитета Украины" предусматривается выделение Украине 500 млн долларов в качестве дополнительной чрезвычайной помощи в случае вторжения России. При этом будет выделено 3 млн выделят на международную военную и образовательную подготовку.

"Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России", - говорится в документе.

При этом США будут продолжать оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.