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Пакет сдерживания России. США намерены предусмотреть экстренную помощь Украине

Новина українською →
Среда 12 января 2022 21:53
Пакет сдерживания России. США намерены предусмотреть экстренную помощь Украине Фото: США намерены предусмотреть экстренную помощь Украине (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Валерия Полищук

В "Акте о защите суверенитета Украины" предусматривается выделение Украине 500 млн долларов в качестве дополнительной чрезвычайной помощи в случае вторжения России. При этом будет выделено 3 млн выделят на международную военную и образовательную подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора США Джинн Шейхин.

"Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России", - говорится в документе.

При этом США будут продолжать оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.

Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях на случай вторжения РФ в Украину.

Кроме того, президент США Джо Байден введет санкции против России в случае роста эскалации и враждебных действий против Украины.

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