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У США запропонували поставити Україні озброєння, що призначалося Афганістану

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Вашингтон, Середа 12 січня 2022 22:27
У США запропонували поставити Україні озброєння, що призначалося Афганістану
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенатори США запропонували передати Україні озброєння, яке призначалося Афганістану. У законопроєкті про санкції проти Росії у разі її вторгнення на українську територію також передбачено посилення тренування українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт.

Внесений до Сенату США законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії передбачає збільшення військової допомоги Україні. У документі йдеться, що у 2022 році Сполучені Штати мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєнь Україні.

При цьому автори законопроєкту пропонують передати Україні озброєння, яке призначалося для Афганістану. Також сенатори вимагають посилити тренування українських військових.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року Україна попросила США передати частину американських озброєнь, які призначали Афганістан до захоплення там влади "Талібаном".

Зазначимо, що раніше посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що можливість передачі українським військовим афганського озброєння обговорюється.

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