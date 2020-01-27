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США предлагают Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса

Новости » Политика     27.01.2020 - 17:15
США предлагают Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам Трампа, между США и Китаем происходит очень тесная коммуникация по поводу вируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты предложили Китаю помощь в связи со вспышкой нового коронавируса в КНР. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, между США и Китаем происходит очень тесная коммуникация по поводу вируса.

США предлагают Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса

"Мы очень тесно общаемся с Китаем по поводу вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы настороже. Мы предложили Китаю и президенту Си любую необходимую помощь. Наши специалисты чрезвычайны!" - написал Трамп.

Напомним, количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 80 человек, о чем сообщил государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения. В частности, в провинции Хубэй 26 января зафиксировали 24 новых смертельных случая. Кроме этого, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.

Как писало РБК-Украина, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Добавим также, в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайвирусДональд Трамп
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