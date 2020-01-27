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Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 80

Новости » В мире     27.01.2020 - 05:42
Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 80
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

На данный момент зафиксировано 2744 подтвержденных случаев заболеваний

Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 80 человек. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что в провинции Хубэй 26 января зафиксировали 24 новых смертельных случая. Кроме этого, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.

Всего на данный момент зафиксировано 2744 подтвержденных случаев заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах, 461 из которых называют тяжелыми.

Более того, 5794 человек подозреваются в заражении вирусом, а еще 30453 человека проходят медицинское обследование.

Напомним, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ранее глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что новым коронавирусом можно заразиться во время его инкубационного периода.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малазии.

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