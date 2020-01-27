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США пропонують Китаю допомогу у зв'язку зі спалахом коронавірусу

Новини » Політика     27.01.2020 - 17:15
США пропонують Китаю допомогу у зв'язку зі спалахом коронавірусу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами Трампа, між США і Китаєм відбувається дуже тісна комунікація з приводу вірусу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати запропонували Китаю допомогу у зв'язку зі спалахом нового коронавірусу в КНР. Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, між США і Китаєм відбувається дуже тісна комунікація з приводу вірусу.

США пропонують Китаю допомогу у зв'язку зі спалахом коронавірусу

"Ми дуже тісно спілкуємося з Китаєм з приводу вірусу. У США зареєстровано дуже мало випадків, але ми насторожі. Ми запропонували Китаю і президенту Сі будь-яку необхідну допомогу. Наші фахівці надзвичайні!" - написав Трамп.

Нагадаємо, кількість жертв нового коронавірусу у Китаї досягла 80 осіб, про що повідомив державний комітет КНР з питань охорони здоров'я. Зокрема, в провінції Хубей 26 січня зафіксували 24 нових смертельних випадки. Крім цього, в Китаї підтвердили 769 випадків нових заражень, 137 з яких назвали важкими.

Як писало РБК-Україна, китайські вчені встановили, що вірогідним джерелом коронавірусу були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений у зразках з ринку морепродуктів у місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Додамо також, у США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавірусу з Китаю.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайвирусДональд Трамп
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