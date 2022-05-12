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США предлагают Греции расположить на Крите истребители

Фото: США предлагают Греции расположить на Кипре истребители (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

США направили в Грецию официальное заявление с просьбой разрешить разместить истребители F-35 и F-15 на территории острова Крит. В Афинах уже готовят ответ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Ulusal Kanal.

Если же Афины одобрят просьбу, США смогут перебросить истребители на авиабазу "Суда". На острове расположен один из основных опорных пунктов НАТО в регионе.

Как отмечает издание, Авиация США может принять участие в военных учениях на территории Средиземноморья.

Пока неизвестно, сколько именно единиц техники и личного состава Штаты направляют на остров.

Также Ulusal Kanal добавляет, что США требуют от Греции направить в Украину вооружение. Речь идет именно о:

  • батареях С-300;
  • системах ПВО;
  • бронемашинах типа БМП-1.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США приблизили подводную лодку ВМС к берегам Греции. Она оборудован 154 крылатыми ракетами Tomahaw. Дальность поражения ракет составляет более полутора тысяч километров.

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