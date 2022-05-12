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США пропонують Греції розташувати на Кріті винищувачі

Фото: США пропонують Греції розташувати на Кіпрі винищувачі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

США направили до Греції офіційну заяву з проханням дозволити розташувати винищувачі F-35 та F-15 на території острову Кріт. В Афінах вже готують відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Ulusal Kanal.

Якщо ж Афіни схвалять прохання, США зможуть перекинути винищувачі на авіабазу "Суда". На острові розташований один з основних опорних пунктів НАТО в регіоні.

Як відзначає видання, авіація США може взяти участь у військових навчаннях на території Середземномор’я.

Наразі невідомо, скільки саме одиниць техніки й особового складу Штати направляють на острів.

Також Ulusal Kanal додає, що США вимагають від Греції направити до України озброєння. Йдеться саме про:

  • батареї С-300;
  • системи ППО;
  • бронемашини типу БМП-1.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США наблизили підводний човен ВМС до берегів Греції. Він обладнаний 154 крилатими ракетами Tomahaw. Дальність ураження ракет становить понад півтори тисячі кілометрів.

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