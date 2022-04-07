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Атомная подлодка США подошла к берегам Греции. Она имеет 154 крылатые ракеты

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Греция, Четверг 07 апреля 2022 14:57
Атомная подлодка США подошла к берегам Греции. Она имеет 154 крылатые ракеты Фото: атомная подводная лодка США подошла к берегам Греции (navy.mill)
Автор: Мария Кучерявец

Атомная подводная лодка ВМС США, имеющая название USS Georgia, подошла к берегам Греции. Она оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия более полутора тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США.

Как сообщают в пресс-центре, сейчас она находится вблизи базы Суда-Бей, расположенной на севере греческого острова Крит.

"Американский атомная подводная лодка USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км, подошла к берегам Греции", - говорится в сообщении.

Таким образом, ее размещение сейчас в зоне досягаемости крылатых ракет подводной лодки к полуострову Крым и южной части Украины.

При этом в районе Адриатики также продолжает действовать американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, которая 14 декабря 2021 года вошла в Средиземное море.

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