Українські військові знайшли записку у Patriot: що написали партнери

17:35 19.05.2026 Вт
2 хв
Яке послання залишили для ЗСУ у системі ППО Patriot?
Юлія Голованова
Українські військові знайшли записку у Patriot: що написали партнери Фото: Партнери заховали у системі ППО щемливий лист (GettyImages)
Українські військові знайшли приховану записку всередині зенітно-ракетного комплексу Patriot. Послання залишили міжнародні партнери, які передали систему Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Офіцер зенітно-ракетного підрозділу Ярослав зазначив, що записку знайшли всередині кнопки у кабіні управління комплексу, який Україна отримала від міжнародних партнерів.

"Отримати Patriot - це вже велика приємність. Але знайти оцю записку - це була особлива радість для нас", - наголосив військовий.

Партнери вірять у перемогу України

За словами Ярослава, українські військові сприйняли цей жест як символ підтримки та віри союзників у перемогу України.

"Ми зрозуміли, що люди, які нам передають цей комплекс, вони справді хвилюються за нас. І вірять у нашу перемогу. Тому що наша перемога - це перемога всього світу", - сказав офіцер.

Також військовий подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні та окремо звернувся до авторів записки.

Patriot допомагає захищати українське небо

У Повітряних силах зазначили, що система Patriot ефективно працює та допомагає відбивати російські повітряні атаки.

За словами військових, новий комплекс демонструє високу ефективність під час бойової роботи та дає українцям більше впевненості у безпеці.

Нагадаємо, законопроєкт про нову допомогу Україні набрав необхідні 218 підписів для розгляду у Палаті представників США.

Також Лондон прискорює постачання систем протиповітряної оборони та засобів боротьби з безпілотниками для України після масштабних атак російських дронів.

