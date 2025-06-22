США не прагнуть ліквідації аятоли Ірану, але це справа Ізраїлю, - Венс

"Ну, дивіться, це вже вирішувати ізраїльтянам, але наша позиція була дуже чіткою: ми не хочемо зміни режиму", - сказав американський віце-президент.

За його словами, США не хочуть затягувати конфлікт з Іраном або розширювати його ще більше, ніж зараз.

"Ми хочемо припинити їхню ядерну програму, а потім ми хочемо поговорити з іранцями про довгострокове врегулювання тут", - наголосив Ді Венс.