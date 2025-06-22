США не стремятся к ликвидации аятоллы Ирана, но это дело Израиля, - Вэнс

"Ну, смотрите, это уже решать израильтянам, но наша позиция была очень четкой: мы не хотим смены режима", - сказал американский вице-президент.

По его словам, США не хотят затягивать конфликт с Ираном или расширять его еще больше, чем сейчас.

"Мы хотим прекратить их ядерную программу, а потом мы хотим поговорить с иранцами о долгосрочном урегулировании здесь", - подчеркнул Ди Вэнс.