США не стремятся к ликвидации аятоллы Ирана, но это дело Израиля, - Вэнс

США не стремятся к ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Но решение по нему будет за Израилем.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Meet the Press на телеканале NBC News.
"Ну, смотрите, это уже решать израильтянам, но наша позиция была очень четкой: мы не хотим смены режима", - сказал американский вице-президент.
По его словам, США не хотят затягивать конфликт с Ираном или расширять его еще больше, чем сейчас.
"Мы хотим прекратить их ядерную программу, а потом мы хотим поговорить с иранцами о долгосрочном урегулировании здесь", - подчеркнул Ди Вэнс.
Этой ночью американская армия с помощью бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" атаковала три ключевых ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Как заявлял шеф Пентагона Пит Гегсет, американские удары уничтожили ядерную программу Ирана и его амбиции. Однако американский президент Дональд Трамп предупреждал, что США могут нанести новые удары, если Тегеран не согласится на мир и новое ядерное соглашение.
В то же время Гегсет подчеркивал, что удары США не имеют целью смену иранского правящего режима. Хотя ранее Трамп заявлял, что знает, где скрывается верховный лидер Ирана и называл его "легкой мишенью" для США.
Как рассказывали западные медиа, Израиль готовил план ликвидации Хаменеи, но США выступили против этого.
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