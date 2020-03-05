США поздравили Шмыгаля с назначением на должность премьера

Посольство Соединенных Штатов в Украине поздравило новоназначенного премьерр-министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение диппредставительства в Twitter.

Также в представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров.

Кроме того, в посольстве Соединенных Штатов поблагодарили бывшего премьера Алексея Гончарука за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев.

"Мы приветствуем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев для поддержки партнерства Украина-США", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная рада на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. В правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.

Сегодня Верховная рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Заседание начнется в 18:30. На повестке дня только один вопрос.

Источник в руководстве фракции "Слуга народа" заявил, что одним из кандидатов на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки рассматривается действующая и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова.