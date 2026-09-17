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У США пояснили, як можуть наблизити Україну та РФ до мирної угоди

14:10 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Метью Віттакер, постійний представник США при НАТО (Getty Images)

На даному етапі Україна та Росія не можуть дійти згоди та завершити війну, однак США знають, як знайти вихід з цієї ситуації.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Віттакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами Віттакера, Київ і Москва опинилися у глухому куті після попередніх намагань домовитися про укладення мирної угоди.

Він також зауважив, що цьому є одразу кілка причин.

Одна з них полягає в тому, що просто зараз і Україна, і Росія роблять все можливе, щоб покращити свої позиції на полі бою.

Постпред США звернув увагу на те, що кожна зі сторін періодично звітує про нові успіхи на фронті.

Ще один фактор, який блокує мирні зусилля, - активна підготовка до важливого зимового періоду.

За оцінкою Віттакера, Росія розраховує досягти суттєвих результатів узимку, якщо її стратегія виявиться успішною.

Водночас, на переконання американського дипломата, наблизити сторони до остаточного мирного врегулювання могла б низка окремих домовленостей про припинення вогню.

Серед можливих напрямів він назвав енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти.

Чи можливе "енергетичне перемир'я" між Україною та РФ

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість припинити удари по енергетиці.

16 вересня український президент Володимир Зеленський закликав Росію надати Києву список своїх об’єктів, які вони не хочуть, щоб ЗСУ атакували під час "енергетичного перемир'я".

За словами глави держави, Україна готова до такого кроку, якщо буде знати, що ворог також налаштований серйозно.

Зеленський також заявив, що очікує конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку Росії.

У Кремлі позитивно оцінили ідею Трампа щодо "енергетичного перемир'я".

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