У США пояснили, як можуть наблизити Україну та РФ до мирної угоди

За словами Віттакера, Київ і Москва опинилися у глухому куті після попередніх намагань домовитися про укладення мирної угоди.

Він також зауважив, що цьому є одразу кілка причин.

Одна з них полягає в тому, що просто зараз і Україна, і Росія роблять все можливе, щоб покращити свої позиції на полі бою.

Постпред США звернув увагу на те, що кожна зі сторін періодично звітує про нові успіхи на фронті.

Ще один фактор, який блокує мирні зусилля, - активна підготовка до важливого зимового періоду.

За оцінкою Віттакера, Росія розраховує досягти суттєвих результатів узимку, якщо її стратегія виявиться успішною.

Водночас, на переконання американського дипломата, наблизити сторони до остаточного мирного врегулювання могла б низка окремих домовленостей про припинення вогню.

Серед можливих напрямів він назвав енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти.