RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В США объяснили, как могут приблизить Украину и РФ к мирному соглашению

14:10 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Мэттью Уиттакер, постоянный представитель США при НАТО (Getty Images)

На данном этапе Украина и Россия не могут прийти к согласию и завершить войну, однако США знают, как найти выход из этой ситуации.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уиттакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам Уиттакера, Киев и Москва оказались в тупике после предварительных попыток договориться о заключении мирного соглашения.

Он также отметил, что этому есть сразу несколько причин.

Одна из них заключается в том, что прямо сейчас и Украина, и Россия делают все возможное, чтобы улучшить свои позиции на поле боя.

Постпред США обратил внимание на то, что каждая из сторон периодически отчитывается о новых успехах на фронте.

Еще один фактор, блокирующий мирные усилия, - активная подготовка к важному зимнему периоду.

По оценке Уиттакера, Россия рассчитывает достичь существенных результатов зимой, если ее стратегия окажется успешной.

В то же время, по мнению американского дипломата, приблизить стороны к окончательному мирному урегулированию мог бы ряд отдельных договоренностей о прекращении огня.

В числе возможных направлений он назвал энергетическую инфраструктуру, больницы и другие гражданские объекты.

Возможно ли "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренностях прекратить удары по энергетике.

16 сентября украинский президент Владимир Зеленский призвал Россию предоставить Киеву список своих объектов, которые они не хотят, чтобы ВСУ атаковали во время "энергетического перемирия".

По словам главы государства, Украина готова к такому шагу, если будет знать, что враг также настроен серьезно.

Зеленский также заявил, что ждет конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.

В Кремле положительно оценили идею Трампа об "энергетическом перемирии".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против УкраиныМирные переговорыСоединенные Штаты АмерикиПеремирие России и Украины