В США объяснили, как могут приблизить Украину и РФ к мирному соглашению

По словам Уиттакера, Киев и Москва оказались в тупике после предварительных попыток договориться о заключении мирного соглашения.

Он также отметил, что этому есть сразу несколько причин.

Одна из них заключается в том, что прямо сейчас и Украина, и Россия делают все возможное, чтобы улучшить свои позиции на поле боя.

Постпред США обратил внимание на то, что каждая из сторон периодически отчитывается о новых успехах на фронте.

Еще один фактор, блокирующий мирные усилия, - активная подготовка к важному зимнему периоду.

По оценке Уиттакера, Россия рассчитывает достичь существенных результатов зимой, если ее стратегия окажется успешной.

В то же время, по мнению американского дипломата, приблизить стороны к окончательному мирному урегулированию мог бы ряд отдельных договоренностей о прекращении огня.

В числе возможных направлений он назвал энергетическую инфраструктуру, больницы и другие гражданские объекты.