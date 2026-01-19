У США пояснили, чим ситуація з Гренландією відрізняється від окупації Криму

Що відомо про заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

На початку 2026 року він повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

7 січня 2026 року він не виключив застосування військового або економічного тиску для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом і публічно закликав до "приєднання" острова до США, назвавши це неминучим.

Вже 17 січня Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

За його словами, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".