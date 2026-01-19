RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В США объяснили, чем ситуация с Гренландией отличается от оккупации Крыма

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр финансов США Скотт Бессент отреагировал на сравнение американских претензий по Гренландии с оккупацией Крыма Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Отвечая на вопрос, чем возможное присоединение Гренландии к США отличается от оккупации Крыма, которую ранее осуществила Россия, Бессент отверг эти параллели.

Американский министр считает, что европейские партнеры в конце концов осознают выгоду такого шага для всех сторон, включая саму Гренландию и Европу в целом.

"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", - сказал он.

 

Что известно о заявлениях Трампа по Гренландии

В конце 2024 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.

В начале 2026 года он повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

7 января 2026 года он не исключил применения военного или экономического давления для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом и публично призвал к "присоединению" острова к США, назвав это неизбежным.

Уже 17 января Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКрымДональд ТрампГренландия