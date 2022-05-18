США потребовали от России разблокировки коридоров для экспорта продовольствия из Украины

Он сообщил о выделении Вашингтоном свыше 215 млн долларов в рамках борьбы с мировым продовольственным кризисом.

"Правительства и международные организации могут совместно добиваться от России создания коридоров для того, чтобы продовольствие и другие важные грузы могли безопасно покидать Украину наземным или морским путем", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, администрация президента США ожидает, что американский Конгресс вскоре выделит дополнительное масштабное финансирование, которое будет направлено на цели продовольственной безопасности.

"Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро одобрит выделение 5,5 млрд долларов федерального финансирования для гуманитарной помощи и продовольственной безопасности", - указал Блинкен.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на разблокировку украинских портов.

Напомним, ранее Всемирная продовольственная программа ООН призывала России открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом.

Отметим, Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна.

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