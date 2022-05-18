США вимагають від Росії розблокування коридорів для експорту продовольства з України

Він повідомив про виділення Вашингтоном понад 215 млн доларів в рамках боротьби зі світовою продовольчою кризою.

"Уряди та міжнародні організації можуть спільно домагатися від Росії створення коридорів для того, щоб продовольство та інші важливі вантажі могли безпечно залишати Україну наземним або морським шляхом", - підкреслив держсекретар.

За його словами, адміністрація президента США очікує, що американський Конгрес незабаром виділить додаткове масштабне фінансування, яке буде спрямоване на цілі продовольчої безпеки.

"Ми очікуємо, що наш Конгрес дуже скоро схвалить виділення 5,5 млрд доларів федерального фінансування для гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки", - вказав Блінкен.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив з Росії та Білорусі в обмін на розблокування українських портів.

Нагадаємо, раніше Всесвітня продовольча програма ООН закликала Росії відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом.

Відзначити, Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

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