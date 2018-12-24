Макрон осудил решение Трампа о выводе войск из Сирии

Фото: Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон (YouTube screenshot)

Париж выразил свое недовольство действиями Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Макрон отметил, что глава государства обязан быть надежным союзником. Он заявил, что разочарован решением Трампа по Сирии.

"Я очень разочарован решением, принятым по Сирии. Быть союзником — это значит сражаться плечом к плечу. Это самая важная вещь для главы государства и командующего войсками. Союзник должен быть надежным", - заявил Макрон.

Так, силы США в Сирии в значительной мере оказывали помощь Сирийским демократическим силам (SDF), главную роль в которых играют курды. На продолжении помощи курдам настаивали покинувший свой пост вслед за решением Трампа глава Пентагона Джеймс Мэттис и подавший в отставку спецпредставитель президента США Брэтт Макгурк.

Сообщается, что Макрон выразил несогласие с решением Трампа в Чаде, где прибывал прибыл с визитом.

Отметим, французские силы задействованы в ряде военных операций в Северной Африке, нацеленных на уничтожение сил радикальных исламистов. В Чаде на авиабазе Коссей близ столицы страны Нджамены дислоцированы 1,3 тыс. французских солдат.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока смогут противостоять остаткам террористов "Исламского государства" на территории Сирии без поддержки армии США.