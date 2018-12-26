США побудують військові бази в Іраку на кордоні з Сирією

Фото: армія США (army.mil)

Одна база буде знаходитися на північ від селища Ар-Румана в районі Каїм, а друга - на схід від району Рутба

Сполучені Штати Америки (США) збудують дві нові військові бази в районі стику кордонів Іраку, Йорданії і Сирії, через який проходять важливі транспортні артерії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Анадолу.

Як повідомляється, бази будуть розташовані в стратегічно важливих точках іраксько-сирійського кордону. Одна база буде знаходитися на північ від селища Ар-Румана в районі Каїм, а друга - на схід від району Рутба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламським державою" на території Сирії.

Відзначимо, президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії.

Макрон зазначив, що глава держави зобов'язаний бути надійним союзником. Він заявив, що розчарований рішенням Трампа по Сирії.