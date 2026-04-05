США посилюють удари по Ірану за рахунок стратегічних ракет JASSM-ER

Перекидання ракет з інших регіонів

Вашингтон має намір задіяти значну частину запасів крилатих ракет JASSM-ER, раніше призначених для інших напрямків.

За даними джерела, наприкінці березня було віддано наказ про перекидання озброєння вартістю близько 1,5 млн доларів із тихоокеанських резервів.

Додаткові поставки планується спрямувати з баз на території США та інших регіонів на об'єкти Центрального командування, а також у британський Фейрфорд.

Різке скорочення запасів

Після цих переміщень у розпорядженні США залишиться близько 425 ракет JASSM-ER з довоєнних 2300.

Цього обсягу достатньо лише для однієї місії 17 бомбардувальників B-1B. Ще приблизно 75 одиниць не придатні до використання через пошкодження або технічні несправності.

Масштаби застосування

JASSM-ER здатні вражати цілі на відстані понад 600 миль, що дає змогу завдавати ударів поза зоною дії ППО противника.

За інформацією джерела, разом із ракетами меншої дальності близько двох третин арсеналу вже використано під час війни проти Ірану.

Тиск на військові ресурси

З початку повітряної кампанії США та Ізраїлю 28 лютого питання поповнення запасів залишається відкритим. За поточних темпів використання озброєнь потребуватиме багаторічного виробництва для відновлення.

Активне застосування далекобійних систем знижує ризики для військових, але водночас виснажує ресурси, розраховані на можливі конфлікти з сильнішими супротивниками, включно з Китаєм.

Втрати і зміна тактики

США та Ізраїль заявляють про значне ослаблення іранської ППО, що дозволяє застосовувати дешевшу зброю.

Однак бойові втрати тривають: було збито винищувач F-15E, пізніше - літак A-10, також пошкоджено два рятувальні вертольоти.

За перші тижні конфлікту, за даними джерела, використано понад 1000 ракет JASSM-ER.