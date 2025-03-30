США посилять військову присутність у Японії: що це означає
США та Японія поглиблять координацію дій у сфері оборони. Зокрема, американські військові вже почали переводити свої операції в цій країні в нове "бойове" командування.
Про це заявив глава Пентагону Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Америка і Японія твердо стоять пліч-о-пліч перед обличчям агресивних і примусових дій з боку комуністичного Китаю", - сказав він після зустрічі з главою японського Міноборони Геном Накатані.
Гегсет заявив, що США збільшать чисельність особового складу нового об'єднаного командування в Японії, яке керуватиме початковою військовою відповіддю Вашингтона на кризу в регіоні. Також це командування тісно співпрацюватиме з нещодавно створеним японським військовим командуванням, яке курирує повітряні, сухопутні, морські та інші сили.
За словами глави Пентагону, сили США в Японії стануть "бойовим штатом".
"(Це - ред.) підвищить нашу готовність реагувати на непередбачувані обставини або кризи, підтримувати операції США і допомагати Японії та силам США захищати цю територію", - пояснив Хегсет.
Японські офіційні особи кажуть, що вони шукали запевнень у тому, що Вашингтон дотримуватиметься планів, розроблених за адміністрації Байдена, - щодо нарощування військової присутності США в Японії шляхом створення штабу об'єднаних сил. У той час як Токіо збільшує свої витрати на оборону, вона продовжує значною мірою покладатися на Вашингтон у питаннях своєї безпеки, оскільки стикається із загрозами з боку Китаю та Північної Кореї.
Раніше президент США Дональд Трамп закликав Японію витрачати більше на оборону і платити більше за американські військові бази. Однак Гегсет і Накатані заявили, що тема оборонного бюджету Японії і того, скільки вона платить Америці за бази, під час їхньої зустрічі не порушувалася. Японський міністр оборони уточнив, що на зустрічі основна увага приділялася загальній стратегії та шляхам поглиблення альянсу.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Пентагон зробив заяву щодо Японії. Там повідомили, що Вашингтон і Токіо вирішили посилити розширені сили стримування для сприяння регіональній стабільності та запобігання виникненню конфліктів. Причиною цього стали дедалі серйозніші стратегічні та ядерні загрози у світі.
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