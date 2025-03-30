США усилят военное присутствие в Японии: что это значит

США и Япония углубят координацию действий в сфере обороны. В частности, американские военные уже начали переводить свои операции в этой стране в новое "боевое" командование.

"Америка и Япония твердо стоят плечом к плечу перед лицом агрессивных и принудительных действий со стороны коммунистического Китая", - сказал он после встречи с главой японского Минобороны Гэном Накатани.

Хегсет заявил, что США увеличат численность личного состава нового объединенного командования в Японии, которое будет руководить первоначальным военным ответом Вашингтона на кризис в регионе. Также это командование будет тесно сотрудничать с недавно созданным японским военным командованием, которое курирует воздушные, сухопутные, морские и другие силы.

По словам главы Пентагона, силы США в Японии станет "боевым штатом".

"(Это - ред.) повысит нашу готовность реагировать на непредвиденные обстоятельства или кризиса, поддерживать операции США и помогать Японии и силам США защищать эту территорию", - пояснил Хегсет.

Японские официальные лица говорят, что они искали заверений в том, что Вашингтон будет следовать планам, разработанным при администрации Байдена - по наращиванию военного присутствия США в Японии путем создания штаба объединенных сил. В то время как Токио увеличивает свои расходы на оборону, она продолжает в значительной степени полагаться на Вашингтон в вопросах своей безопасности, поскольку сталкивается с угрозами со стороны Китая и Северной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал Японию тратить больше на оборону и платить больше за американские военные базы. Однако Хегсет и Накатани заявили, что тема оборонного бюджета Японии и того, сколько она платит Америке за базы, в ходе их встречи не поднималась. Японский министр обороны уточнил, что на встрече основное внимание уделялось общей стратегии и путям углубления альянса.