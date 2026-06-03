США не посередник: у Трампа визначилися, на чиєму боці у війні РФ проти України

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Державний секретар США Марко Рубіо прямо заявив, що Сполучені Штати не займають позицію нейтрального посередника у війні Росії проти України.

За його словами, Вашингтон діє з чітко визначеною політичною позицією.

Оцінка війни та перспектив її завершення

Рубіо наголосив, що у США не бачать військового шляху завершення конфлікту. Він наголосив, що війна може бути зупинена лише дипломатичними засобами, однак цьому перешкоджає відсутність готовності сторін до компромісів.

За словами держсекретаря, Вашингтон продовжує підтримувати будь-які зусилля, спрямовані на встановлення миру, оскільки вважає, що "руйнівна війна в Україні не має військового рішення".

Позиція США щодо сторін конфлікту

Окремо Рубіо зазначив, що Сполучені Штати не є нейтральним учасником процесу.

Він підкреслив, що США продовжують постачання озброєння Україні та зберігають санкційний тиск на Росію.

При цьому він уточнив, що США не постачають зброю Росії і не вводять санкції проти України, а всі обмежувальні заходи спрямовані виключно проти Москви. Таким чином, Вашингтон, за його словами, "чітко вибрав сторону".

Програми підтримки України

Держсекретар також повідомив, що підтримка України триває в рамках міжнародних механізмів, включно з програмою PURL.

Він зазначив, що ці ініціативи діють незалежно від інших світових подій і залишаються частиною політики США.