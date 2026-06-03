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США не посредник: у Трампа определились, на чьей стороне в войне РФ против Украины

21:03 03.06.2026 Ср
2 мин
При этом, США не видят военного пути завершения конфликта
aimg Анастасия Никончук
Фото: Марко Рубио (GettyImages)

Соединенные Штаты не являются нейтральным посредником в войне России против Украины, и Вашингтон продолжает поддерживать Украину и сохраняет давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей.

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Государственный секретарь США Марко Рубио прямо заявил, что Соединенные Штаты не занимают позицию нейтрального посредника в войне России против Украины.

По его словам, Вашингтон действует с четко определенной политической позицией.

Оценка войны и перспектив ее завершения

Рубио подчеркнул, что в США не видят военного пути завершения конфликта. Он отметил, что война может быть остановлена только дипломатическими средствами, однако этому препятствует отсутствие готовности сторон к компромиссам.

По словам госсекретаря, Вашингтон продолжает поддерживать любые усилия, направленные на установление мира, поскольку считает, что "разрушительная война в Украине не имеет военного решения".

Позиция США по сторонам конфликта

Отдельно Рубио отметил, что Соединенные Штаты не являются нейтральным участником процесса.

Он подчеркнул, что США продолжают поставки вооружения Украине и сохраняют санкционное давление на Россию.

При этом он уточнил, что США не поставляют оружие России и не вводят санкции против Украины, а все ограничительные меры направлены исключительно против Москвы. Таким образом, Вашингтон, по его словам, "четко выбрал сторону".

Программы поддержки Украины

Госсекретарь также сообщил, что поддержка Украины продолжается в рамках международных механизмов, включая программу PURL.

Он отметил, что эти инициативы действуют независимо от других мировых событий и остаются частью политики США.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к любым форматам дипломатического завершения войны, включая возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он отметил, что в настоящее время внимание Соединенных Штатов в значительной степени переключилось на другие международные кризисы и конфликты, что отражается на общем контексте дипломатических усилий вокруг войны.

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