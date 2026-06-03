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У США оцінили перспективи мирної угоди між Україною та Росією

19:56 03.06.2026 Ср
3 хв
Перспективи мирної угоди наразі не виглядають оптимістично. Що саме заважає посадити сторони за стіл переговорів?
aimg Марія Науменко
У США оцінили перспективи мирної угоди між Україною та Росією Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
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У Вашингтоні не бачать військового вирішення війни в Україні, але визнають: досягнення миру наразі ускладнює небажання сторін іти на компроміси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників.

За словами держсекретаря, Сполучені Штати протягом тривалого часу працюють над тим, щоб посадити сторони за стіл переговорів та сприяти дипломатичному врегулюванню війни.

Водночас він визнав, що ці зусилля поки не дали бажаного результату.

"На жаль, до цього моменту жодна зі сторін, особливо російська, не виявила готовності піти на поступки, необхідні для встановлення миру", - заявив Рубіо.

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Він наголосив, що Вашингтон не бачить військового вирішення війни й вважає, що завершити її можна лише дипломатичним шляхом.

"Ми як і раніше готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, у цьому контексті встановлення миру, оскільки вважаємо, що війна в Україні, руйнівна війна, не має військового вирішення", - додав держсекретар.

Рубіо пояснив роль США у війні

Рубіо також підкреслив, що Сполучені Штати не є нейтральним посередником у війні.

За його словами, Вашингтон продовжує постачати озброєння Україні та зберігає санкційний тиск на Росію.

"Ми не постачаємо зброю Росії. Ми постачаємо зброю лише Україні. Ми не вводимо санкції проти України. Ми вводимо санкції лише проти Росії. Отже, ми чітко обрали сторону", - наголосив він.

Крім того, держсекретар зазначив, що США продовжують забезпечувати підтримку України через програму PURL, незалежно від інших міжнародних подій чи конфліктів.

Переговори залишаються складними

За словами Рубіо, наразі немає ознак того, що будь-яка зі сторін готова до поступок, необхідних для укладення мирної угоди.

"Наразі перспективи не виглядають дуже оптимістичними, що будь-яка зі сторін готова піти на поступки, необхідні для досягнення угоди", - сказав він.

Водночас Вашингтон готовий і надалі долучатися до будь-яких дипломатичних ініціатив, які можуть допомогти припинити війну.

"Ми готові втрутитися і відіграти будь-яку позитивну роль, яку зможемо, щоб покласти край цій руйнівній війні, яка набирає обертів", - підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір швидко завершити війну між Росією та Україною шляхом переговорів. Для цього Вашингтон залучив спецпосланця Стіва Віткоффа, який провів кілька зустрічей із російським керівництвом.

Водночас, за даними The New York Times, у Москві незадоволені таким форматом контактів і виступають за створення постійного переговорного механізму зі США, включно з робочими групами та регулярними зустрічами.

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