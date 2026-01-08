США порушать кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ

Міністерство юстиції США готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, затриманого в Атлантичному океані за порушення американських санкцій. Судно ходить під російським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора США Памелу Бонді в соцмережі X .

Вона поінформувала, що Сполучені Штати виконали ордер на арешт танкера Bella 1, який транспортував нафту з Венесуели та Ірану, що підпадає під санкції.

"Раніше Bella 1 було визнано винним у порушенні санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) за його роль у мережі, що підтримує іноземні терористичні організації", - написала Бонді.

За її словами, під час операції екіпаж судна намагався уникнути затримання та втекти від американської берегової охорони. Попри це, танкер зрештою було зупинено.

"Через невиконання наказів Берегової охорони екіпаж цього судна перебуває під розслідуванням, і проти всіх винних осіб буде порушено кримінальну справу", - зазначила генпрокурор.

Також Бонді повідомила, що Міністерство юстиції США контролює пересування ще кількох танкерів, щодо яких можуть бути застосовані аналогічні заходи.

"Кожного з тих, хто відмовиться виконувати вказівки Берегової охорони або інших федеральних посадових осіб, буде притягнуто до відповідальності у повній відповідності до закону", - наголосила вона.