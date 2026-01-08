ua en ru
США возбудят уголовное дело против экипажа танкера теневого флота РФ

США, Четверг 08 января 2026 06:10
США возбудят уголовное дело против экипажа танкера теневого флота РФ Иллюстративное фото: нефтяной танкер (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения членам экипажа нефтяного танкера Bella 1, задержанного в Атлантическом океане за нарушение американских санкций. Судно ходит под российским флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора США Памелу Бонди в соцсети X.

Она проинформировала, что Соединенные Штаты выполнили ордер на арест танкера Bella 1, который транспортировал нефть из Венесуэлы и Ирана, что подпадает под санкции.

"Ранее Bella 1 был признан виновным в нарушении санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за его роль в сети, поддерживающей иностранные террористические организации", - написала Бонди.

По ее словам, во время операции экипаж судна пытался избежать задержания и скрыться от американской береговой охраны. Несмотря на это, танкер в конце концов был остановлен.

"Из-за невыполнения приказов Береговой охраны экипаж этого судна находится под расследованием, и против всех виновных лиц будет возбуждено уголовное дело", - отметила генпрокурор.

Также Бонди сообщила, что Министерство юстиции США контролирует передвижение еще нескольких танкеров, в отношении которых могут быть применены аналогичные меры.

"Каждый из тех, кто откажется выполнять указания Береговой охраны или других федеральных должностных лиц, будет привлечен к ответственности в полном соответствии с законом", - подчеркнула она.

Задержание танкеров теневого флота США

Напомним, 7 января российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera) было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.

В Европейском командовании уточнили, что судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

Позже стало известно, что кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

Оба судна - Bella I и Sophia - в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись в нее.

