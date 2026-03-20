Україна готова допомогти в Ормузькій протоці: Зеленський дав доручення Умєрову

"Щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні", - йдеться у його заяві.

Зеленський наголосив, що доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову залучити українських військових та МЗС для оцінки міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та готовності країн світу до участі у стабілізаційних місіях.

"Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам" - надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій стабілізації ситуації на Близькому Сході. Він зауважив, що "принциповою позицією" Києва є неприпустимість будь-якого успіху іранського режиму, який є давнім спільником Росії.

"Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами", - сказано в заяві президента.