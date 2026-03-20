RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США попросили Украину о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский дал поручение Умерову

13:57 20.03.2026 Пт
2 мин
Команды Украины уже работают с пятью странами по противодействию "Шахедам"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

США обратились к Украине за экспертной поддержкой для своих военных на Ближнем Востоке. Кроме того, украинские команды работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: 11 стран обратились к Украине за защитой от дронов: Киев ожидает 4 ответных шага

"По двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Прорабатываем запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе", - говорится в его заявлении.

Зеленский отметил, что поручил секретарю СНБО Рустему Умерову привлечь украинских военных и МИД для оценки международных инициатив по Ормузскому проливу и готовности стран мира к участию в стабилизационных миссиях.

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" - предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что "принципиальной позицией" Киева является недопустимость любого успеха иранского режима, который является давним сообщником России.

"В ближайшее время ожидаю конкретные результаты оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами", - сказано в заявлении президента.

Инструкторы ВСУ на Ближнем Востоке

Напомним, Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам. Владимир Зеленский отметил, что без него США и партнерам на Ближнем Востоке будет очень сложно построить сильную защиту.

Кроме того, недавно президент Украины рассказал, что отправил три команды специалистов по "Шахедам" на Ближний Восток - в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаБлижний востокРустем Умеров