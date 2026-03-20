США попросили Украину о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский дал поручение Умерову

"По двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Прорабатываем запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе", - говорится в его заявлении.

Зеленский отметил, что поручил секретарю СНБО Рустему Умерову привлечь украинских военных и МИД для оценки международных инициатив по Ормузскому проливу и готовности стран мира к участию в стабилизационных миссиях.

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" - предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что "принципиальной позицией" Киева является недопустимость любого успеха иранского режима, который является давним сообщником России.

"В ближайшее время ожидаю конкретные результаты оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами", - сказано в заявлении президента.