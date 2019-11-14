ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США поприветствовали завершение разведения сил в Петровском

Новости » Политика     14.11.2019 - 17:16
США поприветствовали завершение разведения сил в Петровском
Иллюстративное фото (facebook.com/usdos.ukraine)

Россию призвали к сотрудничеству с Украиной в урегулировании ситуации на Донбассе

Посольство США в Украине поприветствовало завершения разведение сил и средств в Петровском на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.

В посольстве призвали Россию к сотрудничеству с Украиной, чтобы достичь прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе для восстановления Украиной своих границ.

"Мы приветствуем завершение разведение сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в восстановлении контроля Украины над ее международным рубежом", - говорится в сообщении.

США поприветствовали завершение разведения сил в Петровском

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердил, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Информацию об этом 13 ноября прислали с МИД Украины и представители ОРДО.

Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поприветствовал разведение сил в Петровском. По его словам, это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.

Разминирование в районе Петровского должно начаться не позднее 13 ноября, - Сайдик В ОБСЕ зафиксировали выстрелы на участке разведения сил возле Петровского
Новости Украины Разведение сил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь