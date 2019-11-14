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В ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил в Петровском

Новости » Общество     14.11.2019 - 01:50
В ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил в Петровском
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Информацию об этом предоставили обе стороны

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведение в районе Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Отмечается, что 12 ноября Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области, с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

"Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 13 ноября пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил в районе Петровского.

Напомним, практическое разведение сил в Петровском на Донбассе происходило в течение трех дней, после чего началось разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

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Новости Украины Разведение силОБСЕ
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