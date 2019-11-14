ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США привітали завершення розведення сил в Петрівському

Новини » Політика     14.11.2019 - 17:16
США привітали завершення розведення сил в Петрівському
Ілюстративне фото (facebook.com/usdos.ukraine)

Росію закликали до співпраці з Україною у врегулюванні ситуації на Донбасі

Посольство США в Україні привітало завершення розведення сил та засобів у Петрівському на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

У посольстві закликали Росію до співпраці з Україною, щоб досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі для відновлення Україною своїх кордонів.

"Ми вітаємо завершення розведення сил та засобів у Петрівському. Ми закликаємо Росію та сили, які вона підтримує, до продуктивної співпраці з Україною в напрямку подальшого прогресу у відновленні контролю України над її міжнародним кордоном", - йдеться в повідомленні.

США привітали завершення розведення сил в Петрівському

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила, що на Донбасі завершене відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Інформацію про це 13 листопада надіслали з МЗС України та представники ОРДО.

Раніше діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак привітав розведення сил в Петрівському. За його словами, це наближає проведення саміту у нормандському форматі найближчим часом.

Розмінування в районі Петрівського має початися на пізніше 13 листопада, - Сайдік У ОБСЄ зафіксували постріли на ділянці розведення сил біля Петрівського
Новини України Розведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся