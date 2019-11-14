США привітали завершення розведення сил в Петрівському

Ілюстративне фото (facebook.com/usdos.ukraine)

Росію закликали до співпраці з Україною у врегулюванні ситуації на Донбасі

Посольство США в Україні привітало завершення розведення сил та засобів у Петрівському на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

У посольстві закликали Росію до співпраці з Україною, щоб досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі для відновлення Україною своїх кордонів.

"Ми вітаємо завершення розведення сил та засобів у Петрівському. Ми закликаємо Росію та сили, які вона підтримує, до продуктивної співпраці з Україною в напрямку подальшого прогресу у відновленні контролю України над її міжнародним кордоном", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила, що на Донбасі завершене відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Інформацію про це 13 листопада надіслали з МЗС України та представники ОРДО.

Раніше діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак привітав розведення сил в Петрівському. За його словами, це наближає проведення саміту у нормандському форматі найближчим часом.