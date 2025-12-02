США без попередження зупинили поставки певного озброєння для України

США призупинили поставки певного озброєння до України, а також обірвали один з прямих контактів з генералами ФРН, які координували допомогу Києву.

Як повідомляє РБК-Україна , про це командувач сухопутними силами ЗС Німеччини Крістіан Фройдінг розповів в інтерв'ю The Atlantic .

Раніше німецький генерал керував роботою спецгрупи з координації військової підтримки України при міністерстві оборони ФРН.

Він наголосив, що адміністрація лідера США Дональда Трампа навіть не попередила німецьких партнерів щодо призупинення поставок певного озброєння для України.

Фройдінг розповів, що раніше міг постійно обмінюватися текстовими повідомленнями з Пентагоном, проте зараз цей канал зв’язку закритий.

Тепер, додав німецький генерал, він мусить звертатися до посольства Німеччині у Вашингтоні. За його словами, там працює людина, яка намагається "знайти хоч когось у Пентагоні".