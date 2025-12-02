ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США без попередження зупинили поставки певного озброєння для України

Німеччина, Вівторок 02 грудня 2025 19:38
UA EN RU
США без попередження зупинили поставки певного озброєння для України Фото: Крістіан Фройдінг (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

США призупинили поставки певного озброєння до України, а також обірвали один з прямих контактів з генералами ФРН, які координували допомогу Києву.

Як повідомляє РБК-Україна, про це командувач сухопутними силами ЗС Німеччини Крістіан Фройдінг розповів в інтерв'ю The Atlantic.

Раніше німецький генерал керував роботою спецгрупи з координації військової підтримки України при міністерстві оборони ФРН.

Він наголосив, що адміністрація лідера США Дональда Трампа навіть не попередила німецьких партнерів щодо призупинення поставок певного озброєння для України.

Фройдінг розповів, що раніше міг постійно обмінюватися текстовими повідомленнями з Пентагоном, проте зараз цей канал зв’язку закритий.

Тепер, додав німецький генерал, він мусить звертатися до посольства Німеччині у Вашингтоні. За його словами, там працює людина, яка намагається "знайти хоч когось у Пентагоні".

Виробництво зброї у ЄС зростає

Нагадаємо, оборонний сектор Євросоюзу минулого року зріс на 13,8% до 183,4 млрд євро, що демонструє прискорене зміцнення оборонних спроможностей на тлі повномасштабної війни в Україні.

Зазначимо, парламент Німеччини цього тижня планує розглянути та схвалити виділення 2,9 млрд євро на реалізацію 11 контрактів, пов'язаних із модернізацією озброєння.

Німеччина активно модернізує свої збройні сили. Перевага віддається розвитку безпілотних систем та цифрових технологій, які мають стати ключовою основою для зміцнення бойових можливостей і підвищення боєготовності армії у найближчі роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить