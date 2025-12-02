ua en ru
США без предупреждения остановили поставки определенного вооружения для Украины

Германия, Вторник 02 декабря 2025 19:38
UA EN RU
США без предупреждения остановили поставки определенного вооружения для Украины Фото: Кристиан Фройдинг (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

США приостановили поставки определенного вооружения в Украину, а также оборвали один из прямых контактов с генералами ФРГ, которые координировали помощь Киеву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом командующий сухопутными силами ВС Германии Кристиан Фройдинг рассказал в интервью The Atlantic.

Ранее немецкий генерал руководил работой спецгруппы по координации военной поддержки Украины при министерстве обороны ФРГ.

Он отметил, что администрация лидера США Дональда Трампа даже не предупредила немецких партнеров о приостановлении поставок определенного вооружения для Украины.

Фройдинг рассказал, что раньше мог постоянно обмениваться текстовыми сообщениями с Пентагоном, однако сейчас этот канал связи закрыт.

Теперь, добавил немецкий генерал, он должен обращаться в посольство Германии в Вашингтоне. По его словам, там работает человек, который пытается "найти хоть кого-то в Пентагоне".

Производство оружия в ЕС растет

Напомним, оборонный сектор Евросоюза в прошлом году вырос на 13,8% до 183,4 млрд евро, что демонстрирует ускоренное укрепление оборонных возможностей на фоне полномасштабной войны в Украине.

Отметим, парламент Германии на этой неделе планирует рассмотреть и одобрить выделение 2,9 млрд евро на реализацию 11 контрактов, связанных с модернизацией вооружения.

Германия активно модернизирует свои вооруженные силы. Предпочтение отдается развитию беспилотных систем и цифровых технологий, которые должны стать ключевой основой для укрепления боевых возможностей и повышения боеготовности армии в ближайшие годы.

