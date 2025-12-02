США без предупреждения остановили поставки определенного вооружения для Украины

США приостановили поставки определенного вооружения в Украину, а также оборвали один из прямых контактов с генералами ФРГ, которые координировали помощь Киеву.

Как сообщает РБК-Украина , об этом командующий сухопутными силами ВС Германии Кристиан Фройдинг рассказал в интервью The Atlantic .

Ранее немецкий генерал руководил работой спецгруппы по координации военной поддержки Украины при министерстве обороны ФРГ.

Он отметил, что администрация лидера США Дональда Трампа даже не предупредила немецких партнеров о приостановлении поставок определенного вооружения для Украины.

Фройдинг рассказал, что раньше мог постоянно обмениваться текстовыми сообщениями с Пентагоном, однако сейчас этот канал связи закрыт.

Теперь, добавил немецкий генерал, он должен обращаться в посольство Германии в Вашингтоне. По его словам, там работает человек, который пытается "найти хоть кого-то в Пентагоне".