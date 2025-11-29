ua en ru
Німеччина інвестує мільярди в гвинтівки, дрони та ШІ-системи, - Bloomberg

Німеччина, Субота 29 листопада 2025 05:00
UA EN RU
Німеччина інвестує мільярди в гвинтівки, дрони та ШІ-системи, - Bloomberg Фото: німецький військовий (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Німеччина готується затвердити великий пакет військових закупівель, що включає контракти на зброю, техніку і сучасні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Німеччина розширює військові закупівлі

Німецький парламент наступного тижня планує розглянути та схвалити виділення 2,9 млрд євро на реалізацію 11 контрактів, пов'язаних із модернізацією озброєння.

У запиті Міністерства оборони вказано купівлю до 250 тис. штурмових гвинтівок G95 виробництва Heckler & Koch на суму 765 млн євро, а також серію договорів щодо безпілотників, ракет і додаткового оснащення для армії.

Керівництво Німеччини підкреслює, що країна має намір сформувати найбільшу в Європі армію серед країн НАТО, спираючись на інвестиції в нові технології, системи спостереження та озброєння.

Підрядники та ключові позиції закупівель

Серед можливих виконавців виділено Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а також стартапи Quantum Systems і Helsing, які активно розвивають безпілотні платформи.

Міністерство має намір замовити у Rheinmetall Soldier Electronics 250 тис. лазерних модулів для гвинтівок на 490 млн євро, а Mercedes Benz розраховує отримати контракт на постачання майже 1800 військових позашляховиків вартістю 379 млн євро.

Окремий договір передбачає закупівлю 191 тис. військових гарнітур на суму 346 млн євро.

Розробка ШІ та нові безпілотники

У проєкт включено купівлю до 750 тактичних розвідувальних дронів Quantum Systems вартістю 85 млн євро. Крім того, міністерство пропонує укласти договір на створення платформи штучного інтелекту для моніторингу східного флангу НАТО.

У конкурсі беруть участь два консорціуми, що об'єднують Airbus Defence & Space, Quantum Systems, Helsing і Arx Robotics. Також розглядається закупівля ракет Kongsberg для винищувачів F-35, що оцінюється в 445 млн євро.

Нагадуємо, що Німеччина активно просуває оновлення своїх збройних сил, роблячи ставку на розвиток безпілотних платформ і цифрових рішень, які розглядаються як важлива основа для посилення бойових спроможностей і підвищення готовності армії в середньостроковій перспективі.

Зазначимо, що Україна розраховує на збільшення далекобійних спроможностей своїх сил оборони, тоді як Німеччина узгоджує додаткові поставки та формує план подальшої підтримки.

