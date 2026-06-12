UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США попередили Україну про загрозу "Орєшніка", - джерело РБК-Україна

19:10 12.06.2026 Пт
2 хв
Коли може бути пуск російської ракети?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: американці попередили Україну про загрозу удару РФ (Getty Images)

Україні надійшла інформація від США про загрозу російського удару ракетою "Орєшнік".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в українській владі.

"Попередньо, інформація була", - сказав поінформований співрозмовник РБК-Україна.

Офіційних заяв від американської адміністрації чи попереджень від посольства США у Києві на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, Росія може застосувати ракету "Орєшнік" проти України впродовж доби. Про це офіційно попереджали Повітряні сили України, а також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Читайте також: Висока загроза "Орєшніка": Повітряні сили терміново звернулися до українців

На сьогодні Україна не здатна сама відслідковувати пуски і політ "Орєшніка", пояснював в коментарі РБК-Україна старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

Але все ж українська ППО отримує інформацію про російську активність: зокрема, завдяки данним розвідки партнерів. Детальніше - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Пуски "Орєшніка" по Україні

Нагадаємо, росіяни вже тричі атакували українські міста "Орєшніком".

Першою була атака на Дніпро у 2024 році. Потім - удар по Львівській області у січні 2026-го. Третя атака - "приліт" по гаражах у Білій Церкві цього травня. А ще один "Орєшнік" під час травневої атаки впав на території окупованої Донеччини.

Пуски "Орєшніка" відбуваються з полігону "Капустин Яр" поблизу Казахстану за 1100 км від Києв. Місто, яке розташоване поруч, живе у бідності, розрусі та бруді. РБК-Україна розповідало і показувало, як воно виглядає, в окремому матеріалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаРосійська ФедераціяРакета ОрєшнікВійна Росії проти України