В США попередили оборонні компанії про підготовку диверсії Кремлем, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, американські посадовці попередили місцеві оборонні компанії про плани Російської Федерації щодо низки диверсійних дій на цих підприємствах. За даними ЗМІ, це попередження стосується компаній як на території Сполучених Штатів, так і за межами країнами.

Зокрема, у застереженні вказано, що російські спецслужби вже проводять низку диверсійних операцій проти оборонних компаній Європи "з метою підірвати підтримку України з боку країн-членів Альянсу".

Також попереджається про збільшення спроб РФ та Китаю у крадіжці інтелектуальної власності та кібератак. Працівників компаній просять бути більш пильними щодо своїх об'єктів і персоналу та спостерігати за потенційними збоями у роботі обладнання. Компаніям радять посилити власну фізичну та онлайн-безпеку.

Окремо працівників застерегли від розголошення планів подорожей, зміни своїх маршрутів пересування та повідомляти "про підозрілі інциденти".

Джерела ЗМІ розповіли, що такі дії викликані занепокоєнням щодо спроб РФ вбити "одного з керівників" німецького виробника зброї.

"Особам, залученим до роботи, пов’язаної з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, слід бути обережними щодо розголошення інформації про роботу, подорожі, особисту та сімейну інформацію в Інтернеті. Зловмисники можуть використовувати цю інформацію для визначення доступу, місцезнаходження та особистих вразливостей", - йдеться у тексті звернення спецслужби NCSC.