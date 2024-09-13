Росія може відреагувати на дозвіл на далекобійні удари України диверсіями, - Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін може відреагувати на дозвіл партнерів України на далекобійні удари по Росії. Це можуть бути диверсії з боку Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними анонімних джерел видання, погрози Кремля на адресу країн НАТО через Україну щодо можливого використання ракет західного виробництва для ураження військових об'єктів в Росії, швидше за все, набудуть форми посилення диверсій, кібернетичних та інших гібридних атак, заявили американські і європейські чиновники.
Водночас ще одне анонімне джерело видання зауважило, що Росія також може відповісти прямим або непрямим нападом на американські війська в інших регіонах, наприклад, на Близькому Сході.
Удари України вглиб Росії
Нагадаємо, що попри те, що вже тривалий час Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції. Використання цієї зброї для ударів по території Росії досі під забороною.
Прессекретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що США наразі продовжують вести закриті переговори з Україною щодо цього питання.
Зауважимо, що сьогодні очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Існує ймовірність, що лідери обговорять можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.
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