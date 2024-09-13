Росія може відреагувати на дозвіл на далекобійні удари України диверсіями, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін може відреагувати на дозвіл партнерів України на далекобійні удари по Росії. Це можуть бути диверсії з боку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними анонімних джерел видання, погрози Кремля на адресу країн НАТО через Україну щодо можливого використання ракет західного виробництва для ураження військових об'єктів в Росії, швидше за все, набудуть форми посилення диверсій, кібернетичних та інших гібридних атак, заявили американські і європейські чиновники. Водночас ще одне анонімне джерело видання зауважило, що Росія також може відповісти прямим або непрямим нападом на американські війська в інших регіонах, наприклад, на Близькому Сході.