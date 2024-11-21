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В США предупредили оборонные компании о подготовке диверсии Кремлем, - NYT

Четверг 21 ноября 2024 23:19
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В США предупредили оборонные компании о подготовке диверсии Кремлем, - NYT Иллюстративное фото: В США предупредили оборонные компании о подготовке диверсии Кремлем (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Американские спецслужбы США советуют своим оборонным компаниям усилить охрану и онлайн-безопасность объектов. Это связано с вероятными диверсиями РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, американские чиновники предупредили местные оборонные компании о планах Российской Федерации по ряду диверсионных действий на этих предприятиях. По данным СМИ, это предупреждение касается компаний как на территории Соединенных Штатов, так и за пределами страны.

В частности, в оговорке указано, что российские спецслужбы уже проводят ряд диверсионных операций против оборонных компаний Европы "в целях взорвать поддержку Украины со стороны стран-членов Альянса".

Также предупреждается об увеличении попыток РФ и Китая в воровстве интеллектуальной собственности и кибератак. Работников компаний просят быть более внимательными по отношению к своим объектам и персоналу и наблюдать за потенциальными сбоями в работе оборудования. Компаниям советуют усилить свою физическую и онлайн-безопасность.

Отдельно работников предостерегли от разглашения планов путешествий, смены своих маршрутов передвижения и сообщать "о подозрительных инцидентах".

Источники СМИ рассказали, что такие действия вызваны беспокойством по поводу попыток РФ убить "одного из руководителей" немецкого производителя оружия.

"Лицам, привлеченным к работе, связанной с Украиной или другими геополитическими конфликтами, следует быть осторожными по поводу разглашения информации о работе, путешествиях, личной и семейной информации в Интернете. Злоумышленники могут использовать эту информацию для определения доступа, местонахождения и личных уязвимостей", - говорится в тексте обращения спецслужбы NCSC.

Диверсии на базах НАТО в Германии

В начале сентября в немецком Кельн-Ване правоохранители начали расследовать возможную диверсию на базе НАТО в Кельне. Она является важным логистическим узлом, в том числе и для поддержки Украины. Обычно украинские военные, завершившие учебу, вылетают из Кельна в Польшу.

После сообщений о диверсиях на базах в Бундестаге заявили, что подозревают Россию.

Также СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин может отреагировать на разрешение партнеров Украины на дальнобойные удары по России.

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