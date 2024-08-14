Проти бундесверу могли влаштувати диверсію, ведеться розслідування, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Також є ймовірність того, що водопровідна вода на території казарм може бути забруднена, у зв'язку з чим солдатам й співробітникам наказали не вживати її. Жителям району нічого не загрожує, оскільки у військових окрема система водопроводу.

Видання додає, що існує ймовірність проникнення сторонніх у казарму.