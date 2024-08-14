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Проти бундесверу могли влаштувати диверсію, ведеться розслідування, - ЗМІ

Середа 14 серпня 2024 12:50
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Проти бундесверу могли влаштувати диверсію, ведеться розслідування, - ЗМІ Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В німецькому Кельн-Вані казарми бундесверу були повністю опечатані. Наразі правоохоронці розслідують можливу диверсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Також є ймовірність того, що водопровідна вода на території казарм може бути забруднена, у зв'язку з чим солдатам й співробітникам наказали не вживати її. Жителям району нічого не загрожує, оскільки у військових окрема система водопроводу.

Видання додає, що існує ймовірність проникнення сторонніх у казарму.

"У казармах у Кельн-Вані розташовані кілька командних органів, а також військові та цивільні офіси Бундесверу. Авіаційні операції Федерального міністерства оборони також базуються тут, оскільки казарми знаходяться безпосередньо поруч з аеропортом Кельна. Всього на дислокації задіяно 4300 військовослужбовців і 1200 цивільних службовців", - розповідає Spiegel.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у дев’яти департаментах Франції невідомі пошкодили волоконно-оптичні кабелі, що забезпечують широкосмугові послуги по всій країні. Також в країні напередодні Олімпіади стався масштабний збій у роботі залізниці через пошкодження швидкісних гілок.

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