ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бундестазі допускають причетність Росії до інцидентів на військових базах Німеччини

Середа 14 серпня 2024 21:25
UA EN RU
У Бундестазі допускають причетність Росії до інцидентів на військових базах Німеччини Ілюстративне фото: у Бундестазі допускають причетність Росії до інцидентів на військових базах Німеччини (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Депутати Бундестагу вважають, що інциденти на військових базах у Німеччині можуть бути пов'язані з диверсією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За словами представника вільної демократичної партії та голови комітету Бундестагу з питань оборони Маркуса Фабера, за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія.

"Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений - це Путін", - заявив він.

Його думку підтримав член Партії зелених та голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц.

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція", - сказав він.

Ноц зауважив, що це "конкретна робоча гіпотеза".

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії", - розповів Ноц.

Диверсії на військових базах у Німеччині

Сьогодні вдень стало відомо, що у німецькому Кельн-Вані казарми Бундесверу були повністю опечатані. Згодом стало відомо, що правоохоронці розслідують можливу диверсію.

Також у ЗМІ повідомили про ще одну диверсію, яка сталась на авіабазі НАТО у місті Гайленкірхен. Там також могли забруднити питну воду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія