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У США попередили про намір Росії виснажити запаси української ППО

Фото: США попередили про намір Росії виснажити запаси української ППО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

РФ намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО. Задля цього росіяни посилюють свої ракетні удари по Україні.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У розмові з журналістами високопоставлений чиновник Пентагону пояснив, що "Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси".

При цьому він підкреслив, що США віддані забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною", - зазначив Колін Кал.

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала наймасованішого удару по енергетичній інфраструктурі країни з початку повномасштабної війни. Ворог випустив Україною 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити.

При цьому вже через день росіяни знов почали масовано бити по Україні.

Як згодом зазначили в Повітряних силах, цього разу ППО не змогла вдало попрацювати, бо Україна все ще не має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб працювати ефективно.

Цікавим також є те, що росіяни могли почати використовувати нові "прийоми" (так звані хибні цілі), аби ввести в оману Сили ППО.

Зокрема, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що окупанти запустили по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", але перед цим вийняли з неї ядерну боєголовку.

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