Не сама вдала робота ППО. У ЗСУ назвали кількість ракет, збитих під час ранкової атаки

Вранці 17 листопада російські війська, застосувавши авіацію, запустили по Україні 18 ракет. З них вдалося збити лише 6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як повідомили у Повітряних силах, на Київщині сили ППО знищили чотири крилаті ракети та 5 "Шахедів", які атакували регіон з території Білорусі, а на Одещині - щонайменше дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Щодо інших ракет, то інформація уточнюється. Однак відомо, що окупанти випустили у бік України ракети типу С-300, Х-101, Х-555 та Х-59.

У ході брифінгу Ігнат заявив, що сьогодні робота ППО не така вдала, як у попередні рази.

"Це обумовлюється тим, що Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб працювати ефективно. Сьогодні потребуємо саме тих систем, які дають 100% результат у тих напрямках, де вони стоять. Ми не можемо зараз уточнювати, де знаходяться Iris-T і NASAMS, але в зонах своєї відповідальності, все що входить до зони їх враження, крилатих ракет або "Шахедів", ці комплекси однозначно збивають", - додав він.