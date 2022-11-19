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В США предупредили о намерении России истощить запасы украинской ПВО

Фото: США предупредили о намерении России истощить запасы украинской ПВО (facebook.com/kpszsu)
Автор: Мария Кучерявец

РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинской ПВО. Из-за этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

Об этом заявил заместитель министра обороны Пентагона по политике Колин Кал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник Пентагона объяснил, что "Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы".

При этом он подчеркнул, что США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки их обороны.

"Мы знаем, что такое российская теория победы и мы стремимся убедиться, что она не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", - отметил Колин Кал.

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны с начала полномасштабной войны. Враг выпустил Украиной 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить.

При этом уже через день россияне снова начали массированно бить по Украине.

Как впоследствии отметили в Воздушных силах, на этот раз ПВО не смогла удачно поработать, потому что у Украины все еще нет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы работать эффективно.

Интересно также и то, что россияне могли начать использовать новые "приемы" (так называемые ложные цели), чтобы ввести в заблуждение Силы ПВО.

В частности, недавно в СМИ появилась информация о том, что оккупанты запустили по Украине как минимум одну крылатую ракету Х-55 из своего "ядерного арсенала", но перед этим вынули из нее ядерную боеголовку.

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