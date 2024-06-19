Рада у першому читанні підтримала створення військової поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Мета військової поліції - забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Її діяльність координується Кабміном через міністра оборони. Під час дії воєнного стану координацію здійснює головнокомандувач ЗСУ.

Документ підтримали 247 народних депутатів. Проєкт закону передбачає формування військової поліції з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони.

Додамо, що ідея створити військову поліцію виникла до початку повномасштабного вторгнення. Проте ініціативу відклали. Пізніше у Міноборони закликали парламент повернутися до розгляду цього питання.

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт про військову поліцію наприкінці травня 2024 року. Детальніше про те, що таке військова поліція - у матеріалі РБК-Україна.

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