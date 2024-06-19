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F-16 від США будуть розміщені на території України, - Білий дім

Вашингтон, Середа 19 червня 2024 13:08
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F-16 від США будуть розміщені на території України, - Білий дім Фото: радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Винищувачі F-16, які США нададуть українським військовим, будуть розміщені на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана в інтерв'ю PBS.

Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати в Україні.

"Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні", - сказав Салліван.

Радник президента США також наголосив, що у випадку загрози Україна може використати надані системи протиповітряної оборони, зокрема ті, що передали США, для знищення російських літаків. Мова йде навіть про літаки, які перебувають у повітряному просторі РФ.

Що цьому передувало

Партнери України у рамках авіаційної коаліції передадуть Повітряним силам ЗСУ винищувачі F-16. Йдеться про десятки літаків, передача яких буде поступовою.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Данія незабаром почне постачання літаків F-16.

Також стало відомо, що частина винищувачів буде базуватися не в Україні, а на авіаційних базах у країнах-партнерах. Причина такого рішення - захист літаків.

Детальніше про те, коли Україна зможе отримати перші F-16 - у нашому матеріалі.

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F-16 від США будуть розміщені на території України, - Білий дім
F-16 від США будуть розміщені на території України, - Білий дім
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